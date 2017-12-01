Малопродуктивні землі – для вирощування біоенергетичної сировини

nus.in.ua, 15 грудня 2017, 16:21

12 грудня 2017 у столиці відбувся Інформаційний день «Використання малопродуктивних земель для вирощування сталої біоенергетичної сировини – додатковий дохід для аграріїв». Серед більше 80 учасників зі всієї України прийняти участь у заході приїхали представники аграрних компаній та фермери, а також представники муніципалітетів. Відкривав захід Голова Держенергоефективності України Сергій Савчук, який розповів про державну підтримку розвитку біоенергетики як одного з основних відновлюваних джерел енергії в Україні, особливо для заміщення природного газу.

Зокрема, держава наразі надає підтримку у вигляді «зеленого» тарифу на виробництво електроенергії з ВДЕ і за 10 місяців 2017 року за цим тарифом було введено нових об’єктів сумарною встановленою потужністю 39 МВте на біомасі та 34 МВте на біогазі. За словами Сергія Савчука в Україні наразі близько 4 тис. га наразі засаджено багаторічними енергетичними культурами, що поки що менше, ніж в Данії (10 тис. га), Польші (13 тис. га), Італія (57 тис. га) та інших. Сумарна площа під енергетичними культурами в країнах ЄС складає 140 тис. га. Україна має потенціал близько 4 млн. га земель, які за умови вирощування на них енергетичних культур, мають потенціал для заміщення близько 20 млрд куб. м природного газу, що дорівнює 2/3 газових потреб України.

Голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха розповів про швидкий темп розвитку біоенергетики, а також про ціль в 11%, закладену в новій Енергетичній стратегії України до 2035 року в частині біомаси в структурі загального постачання первинної енергії. Також, Георгій Гелетуха зазначив, що виконання цієї цілі неможливе без залучення значною мірою аграрної біомаси та енергетичних культур. Окремо, Голова БАУ озвучив існуючі бар’єри, які сповільнюють розвиток біоенергетичного сектору сьогодні та шляхи їх вирішення, серед яких першочерговим це створення біржі біопалив, за прикладом литовської біржі BALTPOOL. Розробкою необхідної законодавчої бази для створення такої біржі і займається наразі Біоенергетична асоціація України. Реєстрація відповідного проекту Закону запланована на грудень 2017 року.