nus.in.ua, 7 грудня 2017, 14:38

ТзОВ «Золочівенергоресурс» інформує про розраховані тарифи на теплову енергію: для юридичних осіб, якіфінансуються з бюджету будь-якого рівня,інших юридичнихосіб та фізичнихосіб, виробленої на котлах з використанням природного газу в розмірі -2548,89грн/Гкал, структура тарифу: собівартість виробництва 1852,91грн/Гкал, виробничівитрати1590,1 грн/Гкал, інші прямі витрати –188,1 грн./Гкал., загальновиробничі та адміністративнівитрати 74,70грн/Гкал.,витрати на транспортування - 138,97 грн. /Гкал., витрати постачання теплової енергії - 11,96 грн/Гкал ,рентабельність на виробництво, транспортування та постачання 120,23 грн/Гкал) та податок на додану вартість424,81грн./Гкал.

Основні складовітарифів: паливо - природний газ (для категорії споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» ціна складає 8265,00 грн./1000куб.м та з врахуванням вартості розподілу природного газу 708,10 грн. за 1000 куб. м і постачання - 24,60 грн. за 1000 куб.м.) Загальна вартість без ПДВ 1242,4 грн./ Гкал., заробітна плата 233,4 грн./Гкал - рівень мінімальної складає 3200,00 грн. з урахуванням росту у 2018 році, відрахування внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі 22% від нарахування фонду оплати праці - 51,4грн./Гкал., вартості електричної енергії за 1 кВт./год. з врахуванням податку на додану вартість та з врахуванням росту ціна у 2018 році - 108,4 грн./Гкал., амортизаційних відрахувань - 30,4 грн. /Гкал. та інших витрат - відрахування на капітальний ремонт, орендна плата, вартість водопостачання та водовідведення та витрати, що забезпечують безперебійну роботу технологічного процесу з виробництва теплової енергії, зокрема, матеріали, паливно-мастильні матеріали, охорона праці, вартість зв’язку, обстеження та ремонт котлів.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів на адресу: 80700, м. Золочів, вул. Шашкевича, 28.

ТзОВ «Золочівенергоінвест» інформує про розраховані тарифи на теплову енергію: для юридичних осіб, які фінансуються з бюджету будь-якого рівня,інших юридичних осіб та фізичних осіб, виробленої на котлах з використанням природного газу в розмірі – 2550,50грн/Гкал, структура тарифу: собівартість виробництва 1825,20грн/Гкал, виробничі витрати 1517,60 грн/Гкал, інші прямі витрати – 253,20 грн./Гкал., загальновиробничі та адміністративні витрати 54,3 грн/Гкал., витрати на транспортування –171,82 грн. /Гкал., витрати постачання теплової енергії –8,13 грн/Гкал, рентабельність на виробництво, транспортування та постачання 120,31 грн/Гкал) та податок на додану вартість 425,08грн./Гкал.

Основні складовітарифів: паливо - природний газ (для категорії споживачів «бюджетні установи» та «інші споживачі» ціна складає 8265,00 грн./1000куб.м та з врахуванням вартості розподілу природного газу 708,10 грн. за 1000 куб. м і постачання - 24,60 грн. за 1000 куб.м.). Загальна вартість без ПДВ1242,4 грн./ Гкал., заробітна плата 159,9 грн./Гкал. - рівень мінімальної складає 3200,00 грн. з урахуванням росту у 2018 році, відрахування внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі 22% від нарахування фонду оплати праці – 35,2 грн./Гкал., вартості електричної енергії за 1 кВт./год. з врахуванням податку на додану вартість та з врахуванням росту ціна у 2018 році - 112,8 грн./Гкал., амортизаційних відрахувань –44,5 грн. /Гкал. та інших витрат - відрахування на капітальний ремонт, орендна плата, вартість водопостачання та водовідведення та витрати, що забезпечують безперебійну роботу технологічного процесу з виробництва теплової енергії, зокрема, матеріали, паливно-мастильні матеріали, охорона праці, вартість зв’язку, обстеження та ремонт котлів.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 14 календарних днів на адресу: 80700, м. Золочів, вул. Шашкевича, 28.