Легальна заробітна плата, як запорука гідної пенсії!

nus.in.ua, 26 вересня 2017, 11:53





Одним із головним завдань Пенсійного фонду України є призначення пенсій відповідно до норм чинного законодавства. Але кожна людина, досягаючи пенсійного віку чи стаючи інвалідом розраховує на достойний розмір пенсії.

На сьогоднішній день питання пенсійного забезпечення регламентуються Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", відповідно до якого розмір призначеної пенсії залежить від двох показників: тривалості страхового стажу та розміру одержаної заробітної плати.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" однією з основних умов призначення пенсії є наявність не менше 15 років страхового стажу. Формула розрахунку пенсії встановлює пряму залежність розміру пенсії від страхового стажу. Цим же законом визначено поняття страхового стажу, а саме – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, якщо працівнику нарахована заробітна плата не менше законодавчо встановленого мінімального рівня і з неї сплачено страхові внески (а з 01.01.2011 року – єдиний соціальний внесок відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"), то такий місяць повністю враховується в страховий стаж і заробітна плата за цей місяць враховується для обчислення пенсії.

Мінімальний страховий внесок розраховується виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої Законом України про державний бюджет на відповідний рік: з 01.01.2017 року він становить 704 грн. (3200*22%) розміру ЄСВ.

Якщо сума сплаченого внеску є меншою за мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць за умови здійснення доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою ніж мінімальний страховий внесок. Якщо таку доплату не було здійснено, страховий стаж становить неповний місяць і обчислюється пропорційно нарахованій заробітній платі.

Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників (причиною може бути і виплата заробітної плати "в конвертах" без сплати страхових внесків, і нарощування заборгованості як з виплати заробітної плати, так і зі сплати страхових внесків), то періоди, за які не сплачені внески, "випадають” із страхового стажу найманого працівника та не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.

Сьогодні все частіше трапляються ситуації, коли людям за рік роботи зараховується неповний рік страхового стажу. Неоформлений офіційно працівник ризикує залишитися без права на отримання соціальних пільг та виплат, гарантованих державою, особливо при нарахуванні пенсії та здійсненні перерахунків пенсій у подальшому.

Таким чином, факт сплати єдиного соціального внеску та в розмірі не менше мінімального має велике значення як для майбутніх так і для нинішніх пенсіонерів!

Оскільки, в умовах пенсійної реформи роль страхового стажу в пенсійному забезпеченні збільшується, тому необхідно подбати змолоду про забезпечену старість!

Фінансово-економічний відділ