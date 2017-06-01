Cпільна перемога заради боксу

У суботу, 26 серпня, у Золочеві проходили урочистості з нагоди відкриття боксерського залу.

Також відбувся й товариський турнір між командами Львівщини, м. Хмельницького та Республіки Польща на честь золочівського ветерана боксу Ярослава Павельця. Варто зазначити, що організатори забезпечили для учасників змагань екскурсійну програму Золочівським замком, де відбувся показ середньовічних боїв у виконанні представників ГО «Чорна Галич».

Завдяки спільним зусиллям і плідній співпраці Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, Золочівської районної ради, Золочівської державної адміністрації, Золочівської міської ради, Львівської обласної федерації боксу та Федерації боксу України, ГО «Шанувальників боксу Золочівщини», шанувальників боксу, спортсменів, меценатів, а також небайдужих мешканців Золочева, виділили приміщення та спортивний інвентар, провели будівельно-монтажні роботи для відкриття сучасного залу боксу в Золочівському районі. Такого боксерського залу немає у жодному районному центрі, є лише два схожих зали у м. Львові. Кошти на це збирали спільними зусиллями – виділяли з районного та міського бюджетів, допомагали приватні підприємці, громадські активісти. Та, мабуть, найбільше зусиль доклали самі боксери.

Отець Орест Галай освятив приміщення боксерського залу та уділив благословення усім присутнім.



Серед присутніх у залі – дружина боксера Ярослава Павельця Галина.

Леся ГОРГОТА

Фото Назара ПАСТЕРНАКА















– Два роки тому я був на ярмарці спорту у Львові. Подивився перелік спортивних секцій і мені стало трохи заздрісно. Там були також боксери. Дуже хотів, щоб і в нас боксери мали можливість належним чином займатись у гідних умовах. А вже через два роки ми маємо гарний сучасний боксерський зал у Золочеві. Дякую усім тим, хто спричинився до того, щоб цей боксерський зал у нашому місті був. Шановні спортсмени, найважливіша перемога – це перемога над самим собою. В житті перемагає той, хто переміг свій страх, свою лінь і свою невпевненість. Зичу Вам спортивних, яскравих і особистих життєвих перемог.– Хочу скласти щиру подяку депутатському корпусу та керівництву Золочівської міської ради, районної ради, а також громаді Золочівського району. Одна справа добитися того, щоб нам виділили зал, і зовсім інша справа довести його до такого сучасного стану, як він є. Все це сприятиме нашим перемогам і я переконаний, що з цього залу вийдуть справжні чемпіони України, Європи, світу.– У Золочеві відбулось сьогодні велике свято – відкрилась нова велика боксерська зала і зародився традиційний турнір пам‘яті золочів‘янина Ярослава Павельця. Я радий, що ми сьогодні спільними зусиллями змогли досягнути такого результату. Такого боксерського залу не має жоден районний центр Львівщини. Саме у такому залі і повинні тренуватись майбутні чемпіони. Тому бажаю всім боксерам високих здобутків і перемог.– Сьогодні для Золочева знаменна подія. Золочівські боксери отримали хороший зал. І тут проходить міжнародний турнір з боксу. Надіюсь, що цей турнір пам‘яті Ярослава Павельця стане традиційним. Думаю, що все більше й більше людей буде займатись боксом. У Львові боксерські зали можна перерахувати на пальцях і вони далеко не так виглядають як цей зал у Золочеві. Думаю, що в майбутньому тут виховуватимуться хороші і сильні боксери.Спортсмени йшли до цього дня багато років, врешті їх почули і спільними зусиллями громадськості, спонсорів, влади та федерації боксу вдалося добитися результату.