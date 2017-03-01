ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ, – ЦЕ КОРИСНО ДЛЯ ГРОМАД !

nus.in.ua, 25 липня 2017, 11:59

На обліку Золочівського районного відділу з питань пробації Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції перебуває чотири особи, засуджених до кримінального покарання у виді громадських робіт, і двадцять шість осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт. З них: 2 особи відбувають кримінальні покарання у виді громадських робіт при сільських радах Золочівського району Львівської області; 19 подань стосовно порушників перебуває на розгляді в суді, стосовно 7 осіб матеріали перебувають на виконанні в Золочівському РВзПП, стосовно одного засудженого проводяться розшукові заходи та стосовно одного засудженого справа перебуває на розгляді в Апеляційному суді Львівської області.

Під час відбування кримінального покарання та адміністративного стягнення засуджені і порушники залучаються до впорядкування кладовищ, меморіалів, пам’ятних місць, впорядкування та облаштування міст, селища та сіл району.

З установами та підприємствами, де засуджені і порушники відбувають кримінальне покарання та адміністративне стягнення у виді громадських робіт, Золочівським районним відділом з питань пробації налагоджена тісна взаємодія щодо ефективного використання праці цих осіб та контролю за їх відпрацюванням та поведінкою під час відбування кримінального покарання або адміністративного стягнення у виді громадських робіт.

Особи, які ухиляються від відбування кримінального покарання або адміністративного стягнення у виді громадських робіт, притягуються до кримінальної або адміністративної відповідальності за ухилення від відбування кримінального покарання або адміністративного стягнення згідно з чинним законодавством України.

У 2017 році за ухилення від відбування адміністративного стягнення у виді громадських робіт двом особам громадські роботи замінені на адміністративний арешт, двом особам громадські роботи замінені на штраф та подання стосовно дев’ятнадцяти порушників перебуває на розгляді в суді.





Інспектор Золочівського РВзПП

ЗМУзПВКПтаП МЮ С.В.Коцюбинський