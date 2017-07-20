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ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ РОАЛЬДА ГОФМАНА ДО ЗЕМЛЯКІВ

nus.in.ua, 18 липня 2017, 20:47
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ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ РОАЛЬДА ГОФМАНА ДО ЗЕМЛЯКІВ

РОАЛДУ ГОФФМАНУ (Roald Hoffmann), уродженцю Золочева, лауреату Нобелівської премії з хімії (1981) – 80!

Сьогодні 18.07.2017 року містяни Золочева та наукова спільнота ушановують 80-річчя з дня уродин Роалда Гоффмана (Roald Hoffmann) — уродженця Золочева і Галичини, єврея за національністю, дитячі роки котрого пройшли під впливом польської культури, громадянина США, лауреата Нобелівської премії з хімії (1981), людини з найширшим баченням та розумінням світу і місця особистості у ньому. Саме так належить сприймати нашого шанованого земляка Роалда Гоффмана, при народженні Руала Сафрана. За організаційної підтримки міського голови Золочева Ігора Гриньківа та голови Західного наукового центру НАН України і МОН України (Львів) Зіновія Назарчука мешканці та гості міста належно вшанували земляка: відкрито інформаційну дошку на «будинку Гоффмана» (Золочів, вул. С. Бандери, 8); у Золочівському замку відбулися «Гоффманівські наукові дискусії» (детальніше про заходи у наступних повідомленнях). У ході заходів оприлюднено відеозвернення Роалда Гоффмана до земляків, мешканців Золочева та спільнот.

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