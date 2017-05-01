nus.in.ua, 17 тра 2017, 10:22

Золочівський центр дитячої та юнацької творчості – це те місце, де живе чарівна казка творчості, фантазії, майстерності, таланту і любові до дітей.

4 травня у Золочівському ЦДЮТ відбулася вистава «Пригоди Цибуліно», яку підготували вихованці музично-драматичного гуртка «Маленькі актори» разом із талановитим керівником Уляною Буртняк. Глядацька зала була заповненою вдячними та галасливими глядачами. Як завжди, маленькі актори виступали в обрамленні достойних декорацій та у чудових сценічних костюмах.

Глядачі уважно спостерігали за подіями, які розгорталися на сцені. Вони сміялися над пихатістю принца Лимона та ненаситністю Синьйорини Помідорини. І щиро переживали за усіх простолюдинів-овочів, які страждали від нахабності сеньйорів. На закінчення глядачі з полегшенням зітхнули, бо щирість і дружба перемогли. Акторам дякували щирими оплесками. Ролі виконували: Цибуліно – Софія Любинецька, Цибулоне – Володимир Пановик, Сеньйорина Помідорина – Юлія Токар, Принц Лимон – Дмитро Масник, Графиня Вишня старша – Тереза Буртняк, Графиня Вишня молодша – Юлія Цудзевич, Граф Вишенька – Артур Хоміцький, Сеньйорина Петрушка – Юліана Гуменюк, Редисочка – Анастасія Жук, Полуничка – Катерина Бохна, Горошинка – Магдалина Буртняк, Кум Гарбуз – Стас Бойко, Виноградинка – Соломія Бойко, Грушка – Вікторія Наумик, Динька – Анастасія Шургот, Суничка – Юлія Саврас, Пес Гавкун – Роман Співак.

