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«Старт» і «Ватра» – у фіналі

nus.in.ua, 5 тра 2017, 15:43
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«Старт» і «Ватра» – у фіналі

У неділю, 30 квітня, на міському стадіоні на вулиці Шухевича за місце у фіналі Кубку Золочівського району з футболу змагались команди «Старт» (Розворяни) – «Нова» (Червоне) і «Говерла» (Вороняки) – «Ватра» (Золочівка). Перший матч закінчився з результатом 5:0 на користь гравців «Старту». Перемогу принесли гравці О. Юркевич, Д. Баляш, І. Карабін. Своє місце у фіналі «Ватра» виборола з рахунком 2:0. Переможні голи забили П. Лайбіда і В. Маленчак. Уже цієї неділі на стадіоні «Сокіл» о 15 год. розпочнеться боротьба за Кубок. Нехай переможе найсильніший.

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