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2017 рік - рік в'ячеслава чорновола

nus.in.ua, 31 березня 2017, 14:28
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2017 рік - рік в'ячеслава чорновола

25 березня минуло 18 років із дня трагічної смерті великого сина України, борця за українську незалежність, політика і публіциста, Героя України В’ячеслава Чорновола. Рішенням Львівської обласної ради 2017 рік оголошено на Львівщині роком Героя України В’ячеслава Чорновола.
24 березня 2017 року на площі Незалежності у м. Золочеві відбулося Віче, присвячене пам’яті В’ячеслава Чорновола. Розпочалися заходи з поминальної молитви пам’яті В. Чорновола за участю духовенства району.
Постать В’ячеслава Чорновола заслуговує на повагу та шану.  Однак варто пам’ятати і той час, коли він був неоднозначною особистістю для багатьох людей, адже не усі поділяли його думку. Сьогодні маємо не забувати українських лідерів, вшановувати їх та дослухатись  до їхніх настанов.
Закінчилися заходи покладанням квітів і вінків до підніжжя пам’ятника В. Чорновола та стели «Небесна Сотня».


Назар ПАСТЕРНАК

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