ДОХОДИ ЗРОСТУТЬ, ЯКЩО БУДЕ КОМФОРТ

nus.in.ua, 6 лютого 2017, 17:35

Із збільшенням потоку туристів до Золочева збільшується і потреба у якісних послугах готельного бізнесу. У місті є чимало приватних готелів, є і комунальне підприємство готель «Україна», яке може потішити своїх відвідувачів доступними цінами та гостинністю.

– Гостинність – це «секретний елемент» будь-якого турботливого обслуговування, а особливо готелів, турбота, виявлена стосовно гостя і здатність відчувати потреби клієнтів. Можна сказати, що гостинність – це більше, ніж запам’ятовування фактів і виконання кваліфікованої роботи. Подобається це чи ні, але гостинність вимагає часу і має потребу в колективному співробітництві, – підкреслює директор готелю «Україна» Ірина Гавришків.

Комунальне підприємство готель «Україна» свою діяльність розпочало у 1987 році. В цьому будинку до 1985 р. були навчальні класи СШ № 2, а ще раніше цей будинок використовувався партійними органами району. У грудні 1986 р. була закінчена реконструкція з надбудовою, після чого місто отримало готель на 41 номер, в якому можна було розмістити 68 осіб. Як живе готель «Україна» зараз розповідає Ірина Петрівна:

– Пані Ірино, скільки людей працює у готелі?

– Зараз готель обслуговує 9 працівників: директор, бухгалтер, адміністратор, зав. господарством, 4 чергових, покоївка.

– До готелю навідується більше іноземців чи українців?

– Відвідують готель здебільшого українці, але бувають і гості з Польщі, Німеччини, Прибалтики, Франції.

– Яка максимальна кількість людей може заселитися?

– Згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації у 1999 р. в приміщеннях готелю на 4, 3, 1-му поверхах були розміщені районне Управління Юстиції, Пенсійний фонд, Державна нотаріальна контора. Внаслідок цього кількість номерів зменшилась до 18, що дає можливість поселити 38 чоловік. Це середня група туристів.

– Який діапазон цін?

– У готелі є одно-, двох-, трьохмісні номери. Середня ціна за ліжко місце 112,00 грн.

– З якими юридичними особами Ви працюєте?

– Ми підтримуємо постійні зв’язки з багатьма туристичними фірмами, а також з юридичними особами, які виконують певні роботи у Золочівському районі: ТзОВ «Захід-Агро МХП», ТзОВ «Техно-Буд-Центр», ТОВ «Тефф», ТзОВ «Енергоресурс-Монтаж», ТзОВ «Деоз-Реліз», ТзОВ «Д-Мікс»та інші.

– Хто орендує приміщення у готелі?

– Частину приміщень першого поверху передано в оренду ФОП, які сплачують відповідну орендну плату. Більшу частину будинку займають державні установи, які сплачують орендну плату в сумі 1 грн. в рік.

– Що у минулому році вдалося зробити для покращення сервісу?

– Фінансовий результат від діяльності в порівнянні з попереднім роком збільшився на 38 %, що становить 36000 грн. прибутку. Збільшились відповідно і витрати, бо проводились роботи щодо покращення умов проживання.

Протягом 2016 р. встановлено декілька електробойлерів, забезпечено 5 номерів гарячою водою. Встановлено 5 душових кабін, проведено часткову заміну сантехнічних приладів. Замінено 16 вікон на енергозберігаючі. Придбано і замінено спальні гарнітури в номерах. Відновлено покриття підлог в коридорах, проведено ремонт сходової клітки із заміною вікон.

– Які плани на найближчий час?

– В перспективі на 2017 р. адміністрація КП готель «Україна» планує продовжити роботи з покращення умов для проживання. Однією з умов є необхідність повернути готелю частину приміщень. Це дасть нам змогу збільшити кількість місць для клієнтів, збільшити доходи та відрахування в бюджет. Бо поки що ми змушені відмовляти частині бажаючих , зокрема туристам, кількість яких складає приблизно 45-50 чоловік.

Прагнемо до збільшення доходу і шукаємо інструменти та ефективні шляхи для досягнення бажаного фінансового результату.



Розмовляла

Мар‘яна БОЙКО



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