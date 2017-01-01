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Новий забудовник на ринку нерухомості

nus.in.ua, 19 січня 2017, 13:07
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На ринок нерухомості Золочева прийшов новий забудовник – компанія «Комфортбуд Плюс». По вул. Академіка Павлова (біля центральної районної лікарні) розпочато будівництво нового 7-ми секційного житлового будинку на 5 поверхів.
У будинку, згідно з планом, будуть переважно однокімнатні квартири квадратурою від 44 до 47 кв.м та двокімнатні від 61 кв. м. Всі помешкання з можливістю індивідуального підходу до планування квартир і великими панорамними вікнами.
«При такому плануванні квартири з кухні, яка, до речі, має 14-15 кв. м, можна зробити велику студію чи вітальню. Це не кухня у звичайному для нас розумінні. З такої квартири можна зробити 2 кімнати і студію, чи одну велику спальню і кімнату для прийому гостей. Простір для фантазії необмежений – все, що ви забажаєте», – говорить директор будівельної компанії Зіновій Базюта.
За словами забудовника, для будівництва використовуватиметься тепла червона керамічна цегла, в кожній квартирі індивідуальне газове опалення, лічильники. Все це уже входить у вартість квартири. Окрім того, у  будинку буде встановлено ліфт від європейського виробника,  якісний та безшумний, який підійматиметься з цокольного поверху, що створить додаткові зручності для транспортування дитячих візочків, людей похилого віку та інвалідів. Місце розташування будинку ідеальне з точки зору  інфраструктури: декілька хвилин шляху до центру міста, школа, лікарня, церкви, спортивні майданчики, крамниці.
Зовнішньо будинок матиме привабливий вигляд. Ми облаштовуємо сучасні фасади, з обов‘язковим  утепленням, із пожежостійких та екологічно чистих матеріалів. І це ще одна з переваг будинку, саме так досягається ефективне теплозберігання. У  цокольному поверсі будуть розміщенні господарські приміщення площею у 20 м кв., із можливістю використання їх під гаражі, комерційні приміщення тощо.
«Комфортбуд Плюс» будує і здає в експлуатацію житлові будинки. Так, згідно з чинним законодавством, на момент початку будівництва ми виготовляємо усі техумови на підключення до зовнішніх мереж, проектну та дозвільну документацію. За три роки діяльності компанії збудовано і здано в експлуатацію 6 житлових будинків.
З моменту початку будівництва та продажу будуть проведенні акції по продажу квартир та нежитлових приміщень.
За переконанням забудовника, через рік люди матимуть на руках всі документи на квартири і готову першу секцію.
ЖК  «Мрія» – Ваші мрії втілюються в життя.
Адреса будівництва житлового комплексу: м. Золочів, вул. Академіка Павлова, 21.
Адреса центру продажу: м. Золочів, вул. Сковороди, 1, тел. 0963451415.
На фото: будинки збудовані компанією за останні три роки

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вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
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