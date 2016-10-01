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Олімпійський тиждень

nus.in.ua, 3 жовтня 2016, 12:46
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Олімпійський тиждень

Спорт – запорука здорового життя, це знають всі. Цьогоріч вересень у Золочівському економічному ліцеї розпочався Олімпійським тижнем, у рамках якого відбулося чимало цікавих заходів.
Кожен робочий ранок розпочинався із спортивного флеш-мобу чи з інформаційних хвилинок, присвячених темі Олімпійських ігор. У середу, ліцеїсти змагалися між собою у турнірах із шашок та настільного тенісу, а наступного дня відбулися матчі з волейболу. Проводилися змагання окремо серед дівчат та хлопців. Охочих випробувати власні сили було багато. Ліцеїсти показали високі результати, а вчитель фізичної культури Петро Черниш підбив підсумки такого продуктивного та цікавого тижня і нагородив переможців.


Каріна Бокшо,
Ірина Рип’янчин 
ліцеїсти групи Е-3

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