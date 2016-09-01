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Як називають дітей на Золочівщині

nus.in.ua, 29 вересня 2016, 13:44
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Як називають дітей на Золочівщині

З початку року в нашому районі з’явилося на світ 413 малюків. Ми дізналися, які імена популярні серед новонароджених.
За інформацією Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Золочівського районного управління юстиції цього року найпоширенішими іменами для хлопчиків є Мар’ян, Данило, Володимир, Давид, Матвій та Дем’ян. Для дівчаток батьки зі Золочева та району часто обирали імена Вероніка, Вікторія, Анна, Злата, Соломія та Діана. Як свідчить статистика, хлопчиків називають переважно загальновживаними іменами, а от для дівчаток іноді вибирають рідкісні, іноземні імена. До прикладу, з початку року в Золочівському районі народилися Ізабелла, Патриція та Вірсавія.

Галина Мельник
Фото Мар'яни Бойко

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