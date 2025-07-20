ОДПІ
Кампанія декларування - 2026 триває до 1 травня 2026 року!
Про повторне (дистанційне) формування сертифікату відкритих ключів
Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом можна здійснити On-line на вебсайті Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державної податкової служби України за посиланням: Головна/«Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом»/ On-line (http://ca.tax.gov.ua/manage-certificates) або за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1».
Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть лише ті користувачі, які мають:
чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);
незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);
особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.
Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від надавача, становить 2 (два) роки з моменту їх формування.
Не пізніше дня, що передує дню закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, отриманих від надавача користувач може повторно (дистанційно) сформувати сертифікати за електронним запитом On-line або за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1».
З метою уникнення помилок при повторному (дистанційному) формуванні сертифікатів за електронним запитом рекомендуємо здійснювати дане формування за декілька днів до закінчення строку чинності сертифікатів.
Перевірити термін дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа можна на вебсайті надавача (http://ca.tax.gov.ua).
За два місяці 2026 року власники нерухомості сплатили 2,3 млрд грн податку
Упродовж січня – лютого 2026 року власники нерухомості перерахували до місцевих бюджетів 2,3 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 14 % більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Цей податок є важливим джерелом наповнення місцевих бюджетів, адже кошти спрямовуються на розвиток громад, утримання інфраструктури та реалізацію соціальних програм.
Найбільші надходження забезпечили:
- м. Київ – 489,8 млн грн;
- Київська область – 238,2 млн грн;
- Львівська область – 232,7 млн грн;
- Дніпропетровська область – 217,3 млн грн.
Платниками податку на нерухоме майно є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками житлової або нежитлової нерухомості.
Якщо нерухомість має кількох власників, податок сплачується залежно від форми власності:
- у разі спільної часткової власності – кожен власник сплачує податок за свою частку;
- у разі спільної сумісної власності без поділу майна – податок сплачує один із власників, визначений за їхньою згодою або за рішенням суду;
- у разі спільної сумісної власності та поділений між співвласниками – кожен із них сплачує податок за належну йому частку.
Податок на нерухоме майно нараховується лише на ту частину площі, яка перевищує визначені законодавством площі:
- для квартир – понад 60 кв. м;
- для житлових будинків – понад 120 кв. м;
- якщо у власності є різні типи житлової нерухомості (квартира і будинок) – понад 180 кв. м.
Повідомлення про необхідність сплати податку надсилає ДПС.
Переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».
На що звернути увагу при отриманні податкового повідомлення-рішення та як провести звірку читайте за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/980389.html.
Національна стратегія доходів - це крок до прозорої та ефективної податкової системи
В Україні реалізується Національна стратегія доходів до 2030 року - комплексний план модернізації податкової системи. Мета - не лише забезпечити стабільні надходження до бюджету, а й сформувати нову модель взаємодії між державою та платниками податків.
Стратегію схвалено Кабінетом Міністрів України, а її впровадження координує Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою службою України.
Головний акцент - перехід до партнерської моделі податкових відносин. Це означає: прозорі правила, прогнозовану податкову політику, розвиток електронних сервісів і зменшення адміністративного навантаження. Держава робить ставку на добровільне дотримання законодавства, цифровізацію процесів і зрозумілу комунікацію.
Для громадян це - зручні сервіси, прості механізми сплати податків та чітке розуміння своїх зобов’язань.
Для бізнесу - стабільність, ризик-орієнтований підхід до контролю та можливість планувати діяльність у передбачуваному середовищі.
Національна стратегія доходів до 2030 року - це крок до сучасної, прозорої та ефективної податкової системи, заснованої на довірі, відповідальності та спільному розвитку економіки.
Електронний сервіс TAX Control: громадяни мають можливість повідомити про випадки порушення законодавства
На вебпорталі ДПС у правому верхньому куті розміщений цифровий інструмент «TAX Control». Слід лише натиснути на віджет «TAX Control» і відправити повідомлення.
Така взаємодія допомагає виявляти тіньову діяльність та сприяє формуванню чесного бізнес-середовища.
Усі отримані повідомлення опрацьовуються територіальними органами ДПС та використовуються під час організації заходів податкового контролю.
Система управління комплаєнс-ризиками: підвищення ефективності податкового адміністрування
Золочівська ДПІ ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що Кабміном України затверджено Експериментальний проект щодо функціонування системи управління податковими ризиками (компланс-ризиками) в Державній податковій службі України. Основна ціль проєкту – виявлення потенційних проблем ще до їх виникнення завдяки оцінці ризиків та зосередження ресурсів ДПС на найбільш ризикових платниках. Система управління податковими ризиками має на меті підвищення ефективності податкового адміністрування та створення більш сприятливого середовища для чесного бізнесу.
Управління комплаєнс-ризиками охоплює основні обов’язки платника податків, визначені ПКУ:
реєстрації платником податку;
подання звітності;
повне декларування;
своєчасна сплата належних платежів до бюджетів.
Система управління комплаєнс-ризиками використовує нові інструменти, зокрема запровадження інституту комплаєнс-менеджера. Для платників податків з високим рівнем податкової дисципліни ДПС призначає комплаєнс-менеджера, завдання якого – допомагати платнику, надаючи консультації та оперативно інформуючи про податкові ризики. Взаємодія здійснюється за вибором платника по телефону, через листування електронною поштою, в режимі відеоконференції, листування в електронному кабінеті. Це суттєво спрощує комунікацію та знижує адміністративне навантаження.
ДПС активно впроваджує сучасні аналітичні інструменти для обробки великих масивів даних. Інформація з податкових декларацій, банківських операцій та інших джерел аналізується автоматизованими системами та допомагає ідентифікувати невідповідності та ризики.
Податкова служба працює над створенням ефективного безбар’єрного простору для отримання платниками адміністративних та інших послуг
Впродовж січня-лютого 2026 року працівниками Золочівського, Буського та Бродівського Центрів обслуговування платників Золочівської ДПІ громадянам та суб’єктам господарювання надано 1954 адміністративних послуги, з них 445 в електронній формі. Про це зазначив начальник інспекції Роман Денис у коментарях для ЗМІ.
Найбільшим попитом серед платників користувались наступні послуги:
- видача карток платника податків та внесення до паспорта громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платнику - 1159;
- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору - 289;
- надання витягу з реєстру платників єдиного податку - 293;
- реєстрація книг обліку розрахункових операцій – 76, розрахункових книжок - 56 та реєстрації реєстраторів розрахункових апаратів - 27.
Крім цього, в Центрах обслуговування платників надаються консультації щодо функціонування електронних сервісів ДПС, застосування РРО/ПРРО, подання звітності в електронному вигляді, декларування податкової знижки тощо.
Також Роман Денис зазначив, що податкова служба працює над тим, щоб кожен громадянин та підприємець мав можливість отримати необхідні адміністративні послуги оперативно, у зрозумілому форматі та з дотриманням високих стандартів обслуговування. Безбар’єрність в ДПС - доступ кожного до адміністративних та інших послуг, зокрема:
- ввічливе та уважне ставлення до кожного відвідувача,
- доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, першочергове обслуговування таких відвідувачів;
- доступ до онлайн-сервісів, cеред найпопулярніших:
- Електронний кабінет платника (cabinet.tax.gov.ua), який дозволяє подати декларацію, отримати довідку, перевірити стан розрахунків з бюджетом чи надіслати звернення без відвідування податкової,
- сайт Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС, адаптований для користувачів із порушеннями зору,
- контакт-центр ДПС, де можна отримати професійні консультації з питань оподаткування, тощо.
Поєднання цифрових можливостей і комфортного офлайн - середовища надає можливість громадянину чи суб’єкт господарювання отримати необхідні послуги швидко, зручно та без перешкод.
Ви запитували – ми відповідаємо
В Золочівській ДПІ ГУ ДПС у Львівській області відбулись чергові сеанси телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань декларування доходів громадян та застосування касових апаратів, за участі СДІ Ірини Лазорчик.
В ході заходів додзвонювачі розпитували про особливості заповнення декларації про майновий стан і доходи. Зокрема зазначено, що громадяни, які впродовж минулого року отримували доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримувався, зобов’язані задекларувати такі доходи до 1 травня 2026 року та сплатити суми податкових зобов`язань, визначених в декларації до 1 серпня. Також питання стосувались порядку реєстрації ПРРО для інтернет-торгівлі. Для цього потрібно подати до податкової служби три заяви: № 20-ОПП (для реєстрації торговельної точки ( господарської одиниці), з якої здійснюватиметься інтернет-торгівля, № 1-ПРРО (про реєстрацію самого ПРРО та отримання унікального фіскального номера) та № 5-ПРРО (для реєстрації ключів електронного підпису касирів, які будуть використовувати програмний РРО.
Крім цього фахівець довела до відома запитувачів актуальну інформацію про електронне спілкування через Електронний кабінет, мобільний застосунок «Моя податкова» та нагадала про інформаційну кампанію ДПС щодо функціонування системи управління податковими ризиками (комплаєнс-ризиками), Національної стратегії доходів. Для інформування платників податків на вебпорталі ДПС створено рубрику «Національна стратегія доходів» https://tax.gov.ua/diyalnist-/natsionalna-strategiya-dohodiv/, «Територія високого рівня податкової довіри» https://tpd.tax.gov.ua/.
Як платнику податків отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів через Електронний кабінет
Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733.
Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, що надається відповідно до Порядку № 733 формується за відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
Для отримання Довідки платникові необхідно подати Заяву за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 733.
Заява подається платником (на його вибір):
- у паперовій формі – до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;
- в електронній формі – через приватну частину Електронного кабінету, після ідентифікації особи із використанням кваліфікованого електронного підпису.
Меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету дозволяє платнику створити та надіслати Заяву за формою J1300306 (для юридичних осіб) або F1300306 (для фізичних осіб) до територіального органу ДПС за основним місцем обліку платника.
Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником (п. 3 Порядку № 733).
Відповідно до п. 7 Порядку № 733 Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у Заяві.
Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.
Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано Заяву.
Довідку або відмову у наданні Довідки в електронній формі платник отримує у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету .
Строк дії Довідки становить 10 календарних днів з дати її формування. У Довідці обов’язково зазначається термін її дії.
Роздрукований електронний примірник документа в паперовому вигляді не вважається оригіналом.
Золочівська ДПІ
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)