Норми, що регламентують питання реєстрації платників ПДВ змінено

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом України від 16.01.2020 № 466-ІХ внесено зміни до порядку реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників податку на додану вартість, встановленого статями 183 та 184 Податкового кодексу України. Зокрема:

- єдиним способом подачі реєстраційної заяви платника ПДВ до контролюючого органу (для обов’язкової, добровільної реєстрації та перереєстрації) є спосіб подання заяви виключно засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Способу подання реєстраційної заяви платника ПДВ особисто до контролюючого органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи, пунктом 183.7 статті 183 Кодексу не передбачено;



- збільшено час для подання суб’єктами господарювання реєстраційних заяв для добровільної реєстрації платниками ПДВ та у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку - не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ (замість 20 календарних днів).



Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області