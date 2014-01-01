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Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна подати у Центрі обслуговування платників

nus.in.ua, 11 вересня 2017, 13:30
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Заяву про перехід на спрощену систему оподаткування можна подати у Центрі обслуговування платників

Буська ОДПІ нагадує, що юридична особа чи фізична особа – підприємець може обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIVПодаткового кодексу України, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Відповідно до норм Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік.

Таку заяву можна подати у Центрі обслуговування платників, які діють при державних податкових інспекціях та їх відділеннях.

Заява подається за вибором платника податків в один із таких способів:

1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

4) державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця з урахуванням вимог пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України.

 

Звертаємо увагу, 15 вересня – граничний термін подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІV кварталу поточного року, а 20 вересня – відмови від застосування спрощеної системи оподаткування.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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