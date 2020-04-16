ОДПІ
15:36, 24 квітня 2020
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Продовжено загальний термін камеральних перевірок

Продовжено загальний термін камеральних перевірок
Gazeta
Фото: НУС
       Буськe   управління   ГУ   ДПС у Львівській області    інформує, що Законом України від 30.03.2020 №540-ІХ  тимчасово продовжено термін проведення камеральних перевірок податкових декларацій, крім податкових декларацій з податку на додану вартість.
 
   Камеральні перевірки податкових декларацій за звітні (податкові) періоди березень – травень 2020 року або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з ПДВ), поданих платниками податків протягом березня – травня 2020 року, можуть бути проведені протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.
 
Враховуючи зазначене, камеральна перевірка по податковій декларації за березень 2020 року, граничний термін подання якої припадає на 20 квітня 2020 року, і яка для прикладу подана:
- 17 квітня 2020 року (із дотриманням терміну подання) – може бути проведена до 19 червня включно;
- 23 квітня 2020 року (із порушенням терміну подання) – може бути проведена до 22 червня включно.
Аналогічно, якщо уточнюючий розрахунок до податкової декларації подано 10 квітня 2020 року, то камеральна перевірка такого уточнюючого розрахунку може бути проведена до 9 червня включно.
 
Терміни проведення камеральної перевірки податкових декларацій та уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість не змінюються.
 
Також незмінними залишились терміни проведення камеральних перевірок з інших питань, які проводяться з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України.
 
 
                                                                                                               Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                              Буського управління  ГУ ДПС у  Львівській області  
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