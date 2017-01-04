ОДПІ
Податкова соціальна пільга - 2020
Буське управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 2 102 грн. Зазначений показник впливає на розмір податкових соціальних пільг. Зокрема, податкова соціальна пільга — це сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати. Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2020 році становить 2 940,0 грн. (2 102 × 1,4), Отже, податкова соціальна пільга у 2020 році
Буське управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб у розмірі 2 102 грн. Зазначений показник впливає на розмір податкових соціальних пільг. Зокрема, податкова соціальна пільга — це сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати.
Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2020 році становить 2 940,0 грн. (2 102 × 1,4), Отже, податкова соціальна пільга у 2020 році становитиме такі розміри:
- базова 100 % (загальна) ПСП для будь-якого платника податку — 1 051,0 грн;
- 150 % ПСП — 1 576,9 грн;
- ПСП у розмірі 200 % — 2 102,0 грн.
Для отримання податкової соціальної пільги працівник подає роботодавцю заяву та (за необхідності) копії документів, передбачені постановою КМ України № 1227 від 29.12.2010 року.
Cектор забезпечення роботи
Буського управління ГУ ДПС у Львівській області
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