ОДПІ
12:04, 12 лютого 2020
4
0

Податкова соціальна пільга - 2020

      Буське  управління  ГУ ДПС у  Львівській   області  нагадує,  Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» встановлено  прожитковий мінімум для працездатних осіб  у розмірі 2 102 грн. Зазначений  показник впливає на  розмір податкових соціальних пільг. Зокрема, податкова соціальна пільга — це сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати. Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2020 році становить  2 940,0 грн. (2 102 × 1,4), Отже, податкова соціальна пільга у  2020 році
Податкова соціальна пільга - 2020
Gazeta
Фото: НУС
 
    Буське  управління  ГУ ДПС у  Львівській   області  нагадує,  Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» встановлено  прожитковий мінімум для працездатних осіб  у розмірі 2 102 грн. Зазначений  показник впливає на  розмір податкових соціальних пільг. Зокрема, податкова соціальна пільга — це сума, на яку платник податку з доходів фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати.
Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2020 році становить  2 940,0 грн. (2 102 × 1,4), Отже, податкова соціальна пільга у  2020 році становитиме такі розміри:
- базова 100 % (загальна) ПСП для будь-якого платника податку — 1 051,0 грн;
- 150 %  ПСП  — 1 576,9 грн;
- ПСП   у розмірі 200 % — 2 102,0 грн.
Для отримання податкової соціальної пільги працівник подає роботодавцю заяву та (за необхідності) копії документів, передбачені постановою КМ України № 1227 від 29.12.2010 року.
 
                                                                                                               Cектор  забезпечення  роботи
                                                                                              Буського управління  ГУ ДПС у  Львівській області  
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Податкова соціальна пільга в 2017 році становитиме 800 гривень
Податкова соціальна пільга в 2017 році становитиме 800 гривень
04.01.17, ОДПІ
Чи може застосовуватись податкова соціальна пільга до місяців, які передуют ...
Чи може застосовуватись податкова соціальна пільга до місяців, які передуют ...
11.05.16, ОДПІ
Чи може застосовуватись податкова соціальна пільга до місяців, які передуют ...
Чи може застосовуватись податкова соціальна пільга до місяців, які передуют ...
16.05.16, ОДПІ
Податкова пільга у 2014 році
Податкова пільга у 2014 році
02.05.14, ОДПІ
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.