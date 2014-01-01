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Постачаєш товар – не забудь зазначити код товару в податковій накладній

nus.in.ua, 6 березня 2017, 15:28
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Постачаєш товар – не забудь зазначити код товару в податковій накладній

Буська ОДПІ звертає увагу платників податку на додану вартість на зміни щодо заповнення податкової накладної, які набрали чинності з 1 січня 2017 року. Зокрема, в новій редакції викладено пп. "і" п. 201.1 Податкового кодексу України, відповідно до якої при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД.

При цьому платники податків мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. У разі здійснення платниками податків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, код товару згідно з УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній повністю.

Зміни щодо складання податкових накладних, в частині зазначення в податковій накладній коду товару згідно з УКТ ЗЕД, застосовуються до податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 1 січня 2017 року.

Акцентуємо увагу, що до внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код товару згідно з УКТ ЗЕД слід зазначати в графі 3 табличної частини податкової накладної.

Тобто, при здійсненні платниками податку, починаючи з 1 січня 2017 року операцій з постачання товарів у податковій накладній в обов'язковому порядку зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних і імпортних товарів - 10 знаків, для інших товарів - не менше 4 знаків). При цьому код товару необхідно зазначати на всіх етапах постачання товарів від виробника чи імпортера до кінцевого споживача та незалежно від дати придбання чи виготовлення такого товару (до 1 січня 2017 року чи після цієї дати).

Вищезазначені зміни стосуються також і розрахунків коригування до податкових накладних, які складаються з 1 січня 2017 року, незалежно від дати складання податкових накладних, до яких складаються такі розрахунки коригування.

Відповідно до п. 35¹, підр. 2, розд. ХХ ПКУ до 31 грудня 2017 року штрафні санкції, передбачені п.120¹.3 ст.120¹ ПКУ, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг незастосовуються.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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