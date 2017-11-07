Особливості справляння екологічного податку у 2020 році

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що порядок справляння екологічного податку регламентується статтями 240-250 Розділу VIII Податкового кодексу України і у 2020 році не змінився. Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Кодексу платники екологічного податку складають податкові декларації екологічного податку за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 , та подають їх: за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів; за утворення радіоактивних

Буськe управління ГУ ДПС у Львівській області нагадує, що порядок справляння екологічного податку регламентується статтями 240-250 Розділу VIII Податкового кодексу України і у 2020 році не змінився.

Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Кодексу платники екологічного податку складають податкові декларації екологічного податку за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715 , та подають їх:

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;

за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

При цьому, до внесення змін до форми Декларації, слід врахувати пропозиції, які викладені у листах ДФС:

від 16.01.2019 № 1422/7/99-99-12-03-04-17, стосовно обов'язковості складання платниками екологічного податку окремого додатка 1 до Декларації, в частині зобов'язань за викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення (далі - Викиди двоокису вуглецю) за кодом 19011000;

від 26.04.2019 № 13932/7/99-99-12-03-04-17 щодо особливостей податкового адміністрування екологічного податку за Викиди двоокису вуглецю з умовним прикладом розрахунку (обчислення) обсягів Викидів двоокису вуглецю.

Платники екологічного податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, крім Викидів двоокису вуглецю, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов'язань з екологічного податку вважаються за IV квартал 2019 року - 10 лютого 2020 року, а останнім днем сплати податку - 19 лютого 2020 року.





Cектор забезпечення роботи

Буського управління ГУ ДПС у Львівській області

