Внесені зміни до податкової декларації екологічного податку

nus.in.ua, 6 березня 2017, 15:30

Буська ОДПІ повідомляє, що 21 лютого 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2016 №1177, яким внесені зміни до форми податкової декларації екологічного податку.

Наказом викладено у новій редакції додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені») до Декларації.

Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року збільшено ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти, за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензійний строк.

Ставки повинні застосовуватися платниками податку при обрахуванні податкових зобов'язань за перелічені вище об'єкти оподаткування, що виникли з 1 січня 2017 року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ