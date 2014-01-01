Податкова знижка власникам авто, які використовують біопаливо

nus.in.ua, 27 березня 2019, 15:28

Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що фізичні особи - власники транспортного засобу, які переобладнали свої авто під біопаливо (біоетанол, біодизель, стиснутий або скраплений газ та інші види біопалива), можуть отримати часткову компенсацію своїх витрат у вигляді податкової знижки. Для цього необхідно подати до державної податкової інспекції за місцем проживання декларацію про майновий стан і доходи за 2018 рік, а також сертифікат відповідності для транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт).

Крім того, платник податків, який має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу, також подає до органів ДФС відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, копії договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця. У зазначених документах обов’язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строку їх продажу (виконання, надання).

Процедура переобладнання транспортних засобів, зокрема, для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива, встановлена Порядком переобладнання транспортних засобів, затвердженим постановою КМ України від 21.07.2010 № 607. Відповідно до Порядку після переобладнання транспортного засобу в індивідуальному порядку власник обирає організацію з оцінки відповідності та подає заяву про проведення оцінювання відповідності транспортного засобу вимогам правил, нормативів і стандартів України. За результатами такого оцінювання видається сертифікат відповідності для переобладнаних транспортних засобів, свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та акт технічної експертизи або сертифікат відповідності для інших транспортних засобів, які переобладнані.

Платник податку має право включити до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених у зв’язку із переобладнанням транспортного засобу. При цьому загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ. Граничний термін подання декларації для реалізації права на податкову знижку за 2018 рік - 31 грудня 2019 року.



Cектор організаційного забезпечення