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На підтримку української армії надійшло понад 40 млн гривень

nus.in.ua, 7 грудня 2018, 16:32
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На підтримку української армії надійшло понад 40 млн гривень

За 11 місяців поточного року платники податків Буського управління ГУ ДФС у Львівській області перерахували до державного бюджету 40356,6 тис грн  військового збору, з них на Бродівщині – 12393,7тис грн., Золочівщині – 12267,6 тис грн, Перемишлянщині – 8176,9 тис грн  та Бущині – 7518,4 тис грн. Надходження на зміцнення обороноздатності країни зросли на 9447,0 тис грн у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.
     Нагадуємо, платниками військового збору є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.
       Військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до таких доходів належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна та інші доходи.
 
                                                                       Cектор організаційного забезпечення

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