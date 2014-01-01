Перші результати кампанії декларування на Золочівщині

nus.in.ua, 13 березня 2019, 11:21

Від початку кампанії декларування доходів, отриманих громадянами у 2018 році, минуло два місяці. За цей період до Золочівської ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області громадянами подано 50 декларацій про майновий стан і доходи, з них – 28 з метою отримання податкової знижки. Про це повідомив для районного радіомовлення керівник інспекції Роман Денис.



За результатами проведених підрахунків до сплати підлягає податку на доходи фізичних осіб – 188 тис. грн. та військового збору – 56,4 тис. грн., до повернення – 65,8 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.



Посадовець проінформував про випадки, в яких декларація не подається, зокрема, якщо платник отримував доходи від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок; у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу України. Нагадав про введення в дію нових кодів бюджетної класифікації податку на доходи фізичних осіб та військового збору.



Також Р. Денис запросив жителів району завітати до 1 травня п.р. в Центр обслуговування платників Золочівської ДПІ (м. Золочів, вул. Лермонтова, 1) та задекларувати доходи, отримані у минулому році.



Cектор організаційного забезпечення