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Перші результати кампанії декларування на Золочівщині

nus.in.ua, 13 березня 2019, 11:21
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Перші результати кампанії декларування на Золочівщині

Від початку кампанії декларування доходів, отриманих громадянами у 2018 році, минуло два місяці. За цей період до Золочівської ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області громадянами подано 50 декларацій про майновий стан і доходи, з них – 28 з метою отримання податкової знижки. Про це повідомив для районного радіомовлення керівник інспекції Роман Денис.
 
 За результатами проведених підрахунків до сплати підлягає податку на доходи фізичних осіб – 188 тис. грн. та військового збору – 56,4 тис. грн., до повернення – 65,8 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.
 
 Посадовець проінформував про випадки, в яких декларація не подається, зокрема, якщо платник отримував доходи від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу; від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок; у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу України. Нагадав про введення в дію нових кодів бюджетної класифікації податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
 
 Також Р. Денис запросив жителів району завітати до 1 травня п.р. в Центр обслуговування платників Золочівської ДПІ (м. Золочів, вул. Лермонтова, 1) та задекларувати доходи, отримані у минулому році.
 
                                                                                      Cектор організаційного забезпечення

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