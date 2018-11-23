Заробітна плата за виконану місячну норму праці не може бути меншою 4 173 грн.
Буськe управління
ГУ ДФС у Львівській області звертає увагу
роботодавців, що Конституція України гарантує виплату заробітної плати найманим
працівникам на рівні не менше законодавчо встановленого мінімуму. Розмір мінімальної зарплати визначено Законом
України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет на 2019
рік», а саме:
- у місячному розмірі – 4 173 грн, у погодинному розмірі − 25,13 гривень.
З 1 січня 2019 року роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше встановленого законодавством розміру ( 4 173 грн).
Звертаємо увагу, що вищевказана законодавча норма обов’язкова для виконання як юридичним особам, так і фізичним особам – роботодавцям.
При обчисленні розміру зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
За недотримання вищезазначених вимог законодавства про працю роботодавці несуть фінансову та адміністративну відповідальність.
Cектор організаційного забезпечення
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