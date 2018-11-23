Мінімальна заробітна плата та податкова соціальна пільга у 2019 році

nus.in.ua, 21 грудня 2018, 15:06



Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що в газеті «Урядовий кур'єр» від 13.12.2018 р. № 236 опубліковано Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII, який набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Мінімальна зарплата з 01.01.2019 зросте із 3723 до 4173 грн, натомість прожитковий мінімум до липня 2019 року залишатиметься на рівні грудня 2018 року - 1921 грн.

Від розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (з розрахунку на місяць) станом на 1 січня 2019 року залежить розмір податкової соціальної пільги, зокрема:

100% для осіб, визначених у п.п. 169.1.1 та 169.1.2 Податкового кодексу України – 960,50 грн;

150% для осіб, визначених у п.п. 169.1.3 ПКУ – 1440,75 грн;

200% для осіб, визначених у п.п. 169.1.4 НКУ – 1921 грн.

Граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП – 2690 грн.



Cектор організаційного забезпечення