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Платники Буського управління сплатили понад 83 млн. гривень єдиного податку

nus.in.ua, 13 листопада 2018, 14:46
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Платники Буського управління сплатили понад 83 млн. гривень єдиного податку

 Впродовж січня – жовтня 2018 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області перерахували до місцевих бюджетів 83863,0 тис.грн. єдиного податку, з них на Золочівщині – 28057,3 тис.грн, Бродівщині – 22687,0тис.грн., Бущині – 18169,7 тис.грн. та Перемишлянщині – 14949,0 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на  83,2%, або на 38076,8 тис. гривень.
 
 Зокрема, від суб’єктів господарювання - фізичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, надійшло 52533,5 тис.грн. єдиного податку, від юридичних осіб – 10323,5 тис.грн. та від юридичних осіб сільгоспвиробників – 21006,0 тис. гривень.
 
 Нагадуємо, платники першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця. Платники єдиного податку третьої групи сплачують податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за податковий звітний квартал. Сільськогосподарські товаровиробники – спрощенці IV групи сплачують податок щоквартально, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового звітного кварталу.
 
                                                                                        Cектор організаційного забезпечення

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