Про зміни до порядків реєстрації РРО та КОРО

nus.in.ua, 13 листопада 2018, 14:45



Про особливості реєстрації реєстраторів розрахункових операцій проінформував начальник Перемишлянської ДПІ Буського управління ГУ ДФС у Львівській області Ігор Дяків під час спілкування з представниками районних ЗМІ.



На початку зустрічі посадовець зазначив, що реєстрація та скасування касових апаратів регламентується Порядком реєстрації та застосування РРО, які застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Мінфіну України від 14.06.2016 № 547(із змінами та доповненнями). Новий Державний реєстр РРО затверджений наказом ДФС України від 22.10.2018 №688. Повідомив про зміни до порядків реєстрації касових апаратів та книг обліку розрахункових операцій, затверджених наказом Мінфіну від 20.09.2018 №773. Зокрема, суб’єкт господарювання може прийняти рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахунків не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії. У такому випадку СГД має право:

- не реєструвати КОРО на новий РРО, про що зазначає у заяві про реєстрацію РРО за ф.№1РРО;

- скасувати реєстрацію КОРО на вже зареєстрований РРО, подавши заяву про скасування реєстрації книги за ф.№2-КОРО.



Рішення платник приймає у вигляді розпорядчого документа, засвідчена копія якого додається до відповідної заяви.



Також керівник інспекції нагадав, що відповідно до постанови КМ України від 13.06.2018 №472 з 01.07.2018 року Міністерством фінансів розпочато експериментальний проект. Учасниками цього проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, зокрема удосконалених комп’ютерно-касових систем, які виявили заінтересованість щодо участі в експериментальному проекті. Реєстрація новітніх моделей комплексів у Держреєстрі РРО здійснюється до 01.04.2019р. Якщо суб’єкт господарювання виявив заінтересованість щодо участі у експериментальному проекті та придбав новітню модель комплексу, що включена до Держреєстру РРО, він може застосовувати її для реєстрації розрахункових операцій з урахуванням сфери застосування, визначеної Держреєстром РРО.



На завершення спілкування І. Дяків зазначив, що за десять місяців поточного року фахівцями Центру обслуговування платників Перемишлянської ДПІ зареєстровано 35 реєстраторів розрахункових операцій, 197 книг обліку розрахункових операцій та 109 розрахункових книжок. Для зручності суб'єктів господарювання та громадян в Центрі розміщенні всі необхідні інформаційні матеріали та зразки заповнення відповідних документів, а в рамках право просвітницького проекту «Я маю право» податківцями проводиться роз`яснювальна робота з підвищення обізнаності громадян, платників щодо захисту їхніх прав. Також ДФС України запроваджено ряд зручних електронних сервісів, якими можна скористатися в ІТС «Електронний кабінет» у режимі 24/7 (cabinet.sfs.gov.ua).



Cектор організаційного забезпечення