Офіційне працевлаштування – захист соціальних інтересів громадян

nus.in.ua, 13 листопада 2018, 14:44

Актуальною темою сьогодення є боротьба з виплатою заробітної плати у „конвертах”, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Фахівці Буського управління ГУ ДФС у Львівській області сьогодні приділяють значну увагу заходам з детінізації ринку праці. Адже нелегальна заробітна плата знижує доходи місцевих бюджетів, надходження до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Про це повідомив для представників районних ЗМІ заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Андрій Біль.

Посадовець наголосив, нелегальне працевлаштування має негативні наслідки для найманих працівників. Зокрема, це відсутність соціальних гарантій, передбачених для працівника, - права на відпустку (у т.ч. на час вагітності та пологів), страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, права на оплату листків непрацездатності. Громадяни також втрачають пенсійний стаж та можливість отримання державної допомоги у разі втрати роботи.

Виявлення порушників податкового законодавства в частині виплати заробітної плати один з кроків захисту інтересів працівників. Тому фахівці Буського управління беруть участь у діяльності робочих груп, створених при райдержадміністраціях з метою виявлення найманих працівників, які працюють неофіційно та залучення їх до оподаткування.

Також значна увага надається проведенню роз’яснювальної роботи серед роботодавців для забезпечення підвищення рівня заробітної плати найманих працівників. Крім того, відомості про виявленні порушення законодавства про працю фіскальною службою передаються до органів Держпраці для застосування санкцій.

Відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України юридичні особи та підприємці, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством у вигляді штрафу, зокрема, фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи впродовж повного робочого часу, встановленого на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - 111 690 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.





Cектор організаційного забезпечення