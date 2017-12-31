Оновлено довідники податкових пільг

nus.in.ua, 11 липня 2018, 16:23

ДФС України оприлюднено оновлені довідники пільг, затверджені станом на 04.07.2018 року. Довідник № 89/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, Довідник № 89/2 інших податкових пільг.

У Довіднику № 89/1 змінено редакцію пільг та продовжено термін дії пільг з кодами 14060511, 14060512, 14060513 14060514.

Нагадуємо, дані відповідних довідників використовуються платниками податків під час заповнення звіту про суми податкових пільг за формою, затвердженою постановою КМ України від 27.12.2010 № 1233. Звіт подається суб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ