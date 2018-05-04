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Уточнено порядок подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації

nus.in.ua, 11 липня 2018, 16:17
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Уточнено порядок подання та опрацювання запитів на отримання публічної інформації

Буська ОДПІ повідомляє, що 26 червня 2018 набув чинності Порядок організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при складанні, поданні та опрацюванні запитів на отримання публічної інформації та Форми для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів ДФС, затверджений наказом Мінфіну України від 04.05.2018 №468.

Порядок №468 регламентує процедури, які виконують структурні підрозділи органів ДФС в процесі опрацюванні запитів на отримання публічної інформації, з врахуванням положень чинного законодавства та удосконалено форму для подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби. Так, передбачена можливість обрання запитувачем способу отримання інформації (документів) на запит на отримання публічної інформації шляхом проставлення у ньому відмітки «ознайомлення з документами в спеціальному місці розпорядника інформації».

Крім того передбачено, що дія цього Наказу не поширюється на відносини у сфері звернень громадян та адвокатських запитів, які регулюються Законом України «Про звернення громадян» та Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відповідно.

 

                                                                    Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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