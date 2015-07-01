nus.in.ua, 7 червня 2018, 18:07

Які зміни відбулися у заповненні податкової звітності з ПДВ та додатків до неї ?

Буська ОДПІ повідомляє, що додатки та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджені наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21 (далі – Порядок), змінено відповідно до наказу Мінфіну від 23.03.2018 р. № 381, а саме:

• доповнено додаток 9 (ДС9) до декларації з ПДВ новим полем 06 "Дата включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації";

• викладено в новій редакції норми п. 18 розд. ІІІ Порядку, відповідно до якого в таблиці 1 додатка 9 (ДС9) потрібно зазначати обсяг податкових зобов'язань із ПДВ із постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними п. 161.3 Закону № 1877, розрахований за даними податкових накладних за відповідний звітний (податковий) період, зареєстрованих у ЄРПН. Тому згідно з цими змінами таблиця 1 додатка 9 (ДС9) складається з таких двох рядків:

- рядок 1 - "Обсяг операцій з постачання товарів за результатами діяльності за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (без податку на додану вартість)";

- рядок 2 - "Сума податку на додану вартість, нарахована за операціями, визначеними пунктом 161.3 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", відповідно до обсягу постачання товарів, зазначеного в рядку 1";

• доповнено додаток 1 (Д1) двома новими таблицями (1.1 і 1.2), у яких зазначатимуть:

- відомості з таблиці 1 додатка 1 (Д1) про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за звітний (податковий) період на підставі розрахунків коригування, складених у звітному (податковому) періоді та не зареєстрованих у ЄРПН, на дату подання декларації з ПДВ (таблиця 1.1);

- відомості про коригування податкових зобов'язань у разі збільшення суми компенсації за минулі звітні (податкові) періоди на підставі розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 01.07.2015 та не зареєстрованих у ЄРПН на дату подання декларації з ПДВ (крім розрахунків коригування, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подають таку декларацію, та які не зареєстровані в ЄРПН, що зазначені в таблиці 1.1 додатка 1(Д1)) (таблиця 1.2);

• доповнено додаток 5 (Д5) двома новими таблицями, у яких зазначатимуть:

- відомості з таблиці 1 додатка 5 (Д5) про включені суми ПДВ, указані в податкових накладних, не зареєстрованих у ЄРПН на дату подання декларації з ПДВ, до суми податкових зобов'язань за звітний (податковий) період (таблиця 1.1);

- відомості про суми ПДВ, указані в податкових накладних, складених з 01.07.2015 і включених до суми податкових зобов'язань за минулі звітні (податкові) періоди та не зареєстрованих у ЄРПН на дату подання декларації з ПДВ (крім податкових накладних, які складені у звітному (податковому) періоді, за який подають таку декларацію, та які не зареєстровані в ЄРПН, що зазначені в таблиці 1.1 додатка 5 (Д5)) (таблиця 1.2).

Відомості до таблиць 1.2 додатка 1 (Д1) та додатка 5 (Д5) вносять одноразово у звітному (податковому) періоді, за який уперше подають декларацію, з урахуванням зазначених змін.

Наказ №381 набрав чинності з 01 червня 2018 року.

Відповідно до норм п. 46.6 ст. 46 ПКУ оновлені форми податкової звітності застосовують для звітування за період, наступний за періодом їх офіційного опублікування.

Таким чином, платники ПДВ повинні будуть заповнювати оновлені додатки під час подання декларації з ПДВ за червень 2018 року (ІІІ квартал 2018 року).

Cектор організації роботи Буської ОДПІ