Декларація з податку на додану вартість зазнала змін

nus.in.ua, 23 тра 2018, 15:14

Наказом Мінфіну України від 23.03.2018 №381 внесено зміни до форми податкової декларації з ПДВ та порядку її заповнення і подання, затверджених наказом від 28.01.2016 № 21.

У новій редакції викладено наступні додатки до декларації з ПДВ: розрахунок коригування сум податку на додану вартість (Д1); розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9). Такожвнесено зміни до порядку заповнення і подання таблиці 1 (ДС9) (додаток 9); таблиці 1.1 (Д5) (додаток 5) та інш.

Оновлену форму декларації з ПДВ потрібно застосовувати при звітуванні за червень 2018 року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ