Про зміни у звітності з ПДВ йшлося на проведеному практикумі

nus.in.ua, 16 вересня 2016, 16:59

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся семінар-практикум щодоособливостей заповнення податкової звітності з податку на додану вартість.

Завідувач сектору податків і зборів з юридичних осіб Сергій Рибась нагадав, що з 1 липня ц.р. набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 25.05.16 №503 „Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України”, яким внесено зміни, зокрема до форми податкової декларації з податку на додану вартість. Подання звітності за новою формою вперше має здійснюватися за звітний період серпень 2016 року (граничний термін подання 20.09.2016), IV квартал 2016 року (граничний термін подання 10.02.2017). Щодозмін, то :

- Додаток 2 викладено в новій редакції «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду».

- Додаток 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» доповнено новою таблицею 2. В ній розшифровуються суми ПДВ, фактично сплачені у попередніх і звітному періодах постачальникам товарів/послуг або до держбюджету.

- Додаток 5: з таблиці 1 виключено рядки «300000000000» і «500000000000»; з таблиці 2 вилучено рядок «всього за основною ставкою та ставкою 7%».

- Додаток 9 – примітка «*» викладено в новій редакції: «* Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника – звітний податковий період».

Також акцентовано увагу на змінах, внесених у реєстраційну заяву платника ПДВ ф. №1-ПДВ та у заяву про анулювання платника ПДВ ф. №3-ПДВ. Відтак не потрібно подавати додатки до заяв «Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Податкового кодексу» і «Причини анулювання реєстрації платника податку на додану вартість».

На завершення практикуму учасники отримали відповіді на свої проблемнізапитання.