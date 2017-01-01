Критерії для системи ризиків ПДВ

nus.in.ua, 5 квітня 2018, 18:25

Відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» ДФС за погодженням з Мінфіном України затверджено:

- критерії ризиковості платника податків, ризиковості здійснення операцій (від 21.03.2018 р. № 959/99-99-07-18);

- перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податків (від 21.03.2018 р. № 960/99-99-07-18).

Критерії ризиковості платника

Ризиковість платника може бути визначено у разі виконання хоча б одного з таких критеріїв:

- платника податку зареєстровано на недійсні та підроблені документи;

- платника податку зареєстровано з подальшим оформленням у володіння підставним або неіснуючим особам;

- платника податку зареєстровано (перереєстровано) в органах державної реєстрації фізичними особами, які не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження;

- платника податку зареєстровано без відома та згоди його засновників;

- наявний обвинувальний вирок суду посадової особи платника податку за ст. 205 Кримінального кодексу.

Комісії ГУ ДФС у областях, м. Києві та Офісі великих платників ДФС можуть розглядати питання щодо встановлення ризиковості платника податків також у разі, якщо:

- платник податків зареєстрований на непідконтрольній Україні території;

- дата реєстрації платником податку не перевищує трьох місяців;

- платник податку не має відкритих рахунків у банківських установах (крім рахунків в органах Державної казначейської служби України);

- платник податку, службова особа та/або засновник якого є службовою особою та/або засновником суб’єкта господарювання, якого ліквідовано за процедурою банкрутства протягом останніх трьох років;

- платником податку не подано звітність з ПДВ за два останні звітні періоди;

- платником податку на прибуток не подано до контролюючого органу фінансову звітність за останній звітний період;

- податкова інформація свідчить про наявність ризикових операцій платника.

Показники, за якими визначається позитивна податкова історія

Якщо платника податків не внесено до переліку ризикових платників, він перевіряється на наявність позитивної історії. Платник податку має позитивну історію у разі відповідності одному з таких критеріїв:

- обсяг постачання/реалізації не перевищує 150 тис. грн на одного покупця — платника податку;

- обсяг постачання/реалізації неплатнику ПДВ — понад 50 % загального обсягу постачання;

торгівля однаковими товарами;

- залишкова вартість основних засобів становить понад 1 млн грн;

- наявність власних (орендованих) земельних ділянок більше 200 га або орендованих земельних ділянок комунальної та/або державної власності площею не менше 0,5 га;

- сплата ЄСВ на одного працюючого перевищує суму цього внеску з мінімальної зарплати у 1,5 раза;

- загальна сума сплати ЄСВ та податків і зборів становить понад 5 млн грн.

Критерії ризиковості здійснення операцій

У разі невідповідності вищезазначеним критеріям ПН/РК, складені платниками податку, перевіряються на відповідність таким ознакам:

- обсяг постачання товару/послуги у ПН/РК дорівнює або перевищує величину залишку, що визначається як різниця обсягу їх придбання на митній території України (крім обсягу за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01.01.2017 р. в отриманих ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 раза, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у ПН/РК, зареєстрованих з 01.01.2017 р. в ЄРПН, і переважання в такому залишку (більше 75 %) товарів/послуг з кодами згідно з УКТ ЗЕД/ДКПП, визначених ДФС, та відсутність такого товару/послуги в Таблиці даних платника податку;

- відсутність ліцензій за підакцизними товарами, зазначеними у податковій накладній, яка реєструється;

- відсутність актуального запису в Реєстрі платників акцизного податку стосовно суб’єкта господарювання, який реалізує пальне;

-розрахунок коригування до ПН, яку складено на платника ПДВ, якщо передбачається зміна номенклатури товару/послуги (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД – зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до ДКПП – перших двох цифр кодів), за умови відсутності такого товару/послуги в Таблиці даних платника податку.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ