Про запровадження зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування

nus.in.ua, 6 квітня 2017, 15:19

Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» запроваджено зупинення реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у разі їх відповідності сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, встановлених п. 74.2 ст.74 Податкового кодексу. Критерії оцінки ступеня ризиків повинні бути встановлені Мінфіном. На сьогодні розроблено проект наказу, в якому вони визначені (sfs.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2017-rik/71844.html).

Серед Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних:

- невідповідність кількості/обсягів або відсутність придбання товару/отримання послуги при його реалізації реалізованого товару/наданої послуги (з урахуванням наявних показників таблиці платника податків) та переважання в податковому кредиті кодів УКТ ЗЕД товарів, зазначених у додатку 2 (більше 20 відс.);

- наявна інформація в контролюючих органах від платника та/або правоохоронних органів, що електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку, якими підписано податкову накладну, направлену на реєстрацію в ЄРПН, виготовлено з порушенням законодавства;

- відсутність документів дозвільного характеру – відомостей, про які надані ДФС уповноваженими на це органами; ліцензії, видані органами ліцензування, які засвідчують право суб’єкта господарювання на провадження певного виду діяльності (дозвільні документи, ліцензії на здійснення відповідної діяльності, які відповідно до законодавства передбачені для виробництва або реалізації цих товарів/послуг) стосовно товарів/послуг, які зазначено у податковій накладній/розрахунку коригування. Здійснюється перевірка відповідності кодів УКТ ЗЕД/кодів послуг, визначених у податковій накладній, яка реєструється в ЄРПН визначеним кодам УКТ ЗЕД/кодам послуг, за якими обов’язково має бути наявність у платника дозвільних документів, ліцензій на здійснення відповідної діяльності (за реквізитами документів дозвільного характеру з урахуванням терміну їх дії);

- посадову особу платника податків – юридичної особи чи платника податків – фізичну особу визнано судом винним у скоєнні злочину, передбаченого статтями 205 або 209 Кримінального кодексу України, якщо судимість за цей злочин не було погашено або знято.

- платником податків надано для реєстрації в ЄРПН за поточний місяць розрахунки коригування для неплатників податків із загальною сумою податку на додану вартість (наростаючим підсумком) 50 тис. гривень і більше.

Порядок зупинення визначено в п. 201.16 ст. 201 ПКУ та набрав чинності 1 квітня 2017 року.Згідно з пунктом 57 підрозділу ІІ розд. ХХ ПКУ період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом, протягом якого процедура блокування реєстрації ПН та РК у ЄРПН здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН та РК у ЄРПН.

Як зазначено у проекті наказу, він набере чинності з 01.07.2017 р., наразі ж, з 01.04.2017 р., діє тестовий режим.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ