Спілкуємось по телефону

nus.in.ua, 6 лютого 2018, 20:08

В Золочівському відділенні Буської ОДПІ відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з питань оподаткування земельного податку та рентних платежів. З платниками спілкувався начальник відділу адміністрування та камеральних перевірок з екологічного податку та рентної плати, місцевих податків і зборів платників території обслуговування Буської ОДПІ Рибась С.О.

Хто є платником рентної плати за спеціальне використання води з 01.01.2018 року?

Відповідно до п. 110 Закону України від 21.12.2016 № 1797 – VII ,,Про внесення змін до ,,Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” з 01.01.2018 до пункту 255.1. статті 255 Кодексу внесено зміни в частині визначення кола платників рентної плати, а саме: обов’язок платника з рентної плати покладено на суб’єктів господарювання, що належать до первинних водокористувачів, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів без надання преференцій бюджетним установам, що належать до первинних водокористувачів.

Ключовою ознакою первинних водокористувачів є наявність водозабірних споруд та відповідного обладнання для забору води (част. 3 ст. 42 Водного кодексу України).

Господарська діяльність з постачання води, яку може провадити платник рентної плати, класифікується у розділі 36 Класифікації видів економічної діяльності КВЕД-2010 ,,Забір, очищення та постачання води” та включає у тому числі операції із забору води з рік, озер, свердловин, очищення води для водопостачання, оброблення води для виробничих потреб, розподілення води водопроводами, транспортом або іншими засобами.

Визначені у п. 255.4 ст. 255 Кодексу види використання води, за які не справляється рентна плата, стосуються виключно вторинних водокористувачів, які відповідно п. 255.1 ст. 255 Кодексу з 2018 року не є платниками рентної плати.

Чи сплачується земельний податок юричною особою – «єдинщиком» у разі тимчасового призупинення діяльності?

Юридичні особи – платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку третьої груп для провадження господарської діяльності (п.п. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ).

Якщо під час здійснення юридичною особою господарської діяльності земельні ділянки використовувалися для провадження такої діяльності, і юридична особа звільнялася від сплати земельного податку за ці земельні ділянки відповідно до п.п. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ, то у разі тимчасового припинення господарської діяльності на юридичну особу також розповсюджується норма п.п. 4 п. 297.1 ст. 297 ПКУ.

Умовою звільнення юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи від сплати земельного податку є не результати фінансово-господарської діяльності, а безпосереднє використання земельних ділянок для здійснення цієї діяльності.

Враховуючи зазначене, юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи - власники земельних ділянок не є платниками земельного податку у разі тимчасового припинення господарської діяльності, якщо під час здійснення діяльності земельні ділянки платником використовувалися.

За якою формою потрібно подати декларацію з плати за землю?

Форма декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) затверджена наказом Мінфіну України від 16.06.2015 №560 з урахуванням змін, внесених наказ від 23.01.2017 N 9.

Зокрема, наказом № 9 передбачено відображення в декларації площі земельної ділянки не лише в га, а також і в кв. м. Так, у графі 8 зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками). У графі 9 зазначається площа земельної ділянки в кв. м (з двома десятковими знаками). Уточнено кол. 10 розрахунків суми земельного податку та орендної плати – доповнено словами «одиниці площі», тобто для розрахунку суми податкового зобов’язання застосовується нормативна грошова оцінка одиниці земельної ділянки, а не усієї земельної ділянки.

зміну формату відображення в декларації дати державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати документа, що засвідчує/підтверджує право оренди землі: відтепер зазначається не тільки місяць та рік, а і день.

У графі 2 «Категорія земельних ділянок» зазначається інформація щодо категорії / цільового призначення земель, що має відповідати інформації, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками.

Нагадуємо, що відповідно до п.286.2 ст.286 Податкового кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік .

Коли подається повідомлення про відсутність об'єктів для обчислення екологічного податку ?

Відповідно до норм п.250.9 ст.250 Податкового кодексу, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов'язаний подавати декларації відповідно до вимог Податкового кодексу.

Оскільки базовим податковим (звітним) періодом для екологічного податку є календарний квартал, - це визначено п. 250.1 та п. 250.9 ст. 250 Податкового кодексу, тому граничний термін надання повідомлення про відсутність об'єктів для обчислення екологічного податку - 10 травня 2018 року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ