Стан розгляду звернень громадян у Буській ОДПІ
Своєчасний і кваліфікований розгляд звернень громадян та підвищення якості роботи податківців – це питання, яким у Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області приділяється постійна увага. Щоб жодне звернення не залишилось поза увагою, з метою оперативного реагування на інформацію заявників, проводиться аналіз звернень, що надходять від громадян.
Впродовж 2017 року до Буської ОДПІвід громадян надійшло 11 письмових звернень, з них: 8 - подані громадянами безпосередньо, 2- через правоохоронні органи.
Громадяни зверталися з питаннями щодо сплати земельного податку, податку на нерухоме майно, подання податкової звітності, реєстрації та обліку платників.
Навсі звернення надано відповіді у встановлені законодавством терміни.
Для оперативного розв’язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, в Буській ОДПІ працюєприймальня громадян.
Впродовж 2017 року посадовими особами інспекції на особистому прийомі було прийнято 1 громадянина із усним зверненням, на яке надано роз‘яснення. За тематичним переліком питання, порушене у зверненні стосувалося сплати податку на нерухоме майно.
З початку року до ОДПІ скарг від громадян на дії, бездіяльність, на недоліки у роботі посадових осіб та скарг на корупційні діяння (зловживання владою або службовим становищем) посадових осіб ДФС не надходило.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.