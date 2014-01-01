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Стан розгляду звернень громадян у Буській ОДПІ

nus.in.ua, 2 лютого 2018, 15:00
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Стан розгляду звернень громадян у Буській ОДПІ

Своєчасний і кваліфікований розгляд звернень громадян та підвищення якості роботи податківців – це питання, яким у Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області приділяється постійна увага. Щоб жодне звернення не залишилось поза увагою, з метою оперативного реагування на інформацію заявників, проводиться аналіз звернень, що надходять від громадян.

Впродовж 2017 року до Буської ОДПІвід громадян надійшло 11 письмових звернень, з них: 8 - подані громадянами безпосередньо, 2- через правоохоронні органи.

Громадяни зверталися з питаннями щодо сплати земельного податку, податку на нерухоме майно, подання податкової звітності, реєстрації та обліку платників.

Навсі звернення надано відповіді у встановлені законодавством терміни.

Для оперативного розв’язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, в Буській ОДПІ працюєприймальня громадян.

Впродовж 2017 року посадовими особами інспекції на особистому прийомі було прийнято 1 громадянина із усним зверненням, на яке надано роз‘яснення. За тематичним переліком питання, порушене у зверненні стосувалося сплати податку на нерухоме майно.

З початку року до ОДПІ скарг від громадян на дії, бездіяльність, на недоліки у роботі посадових осіб та скарг на корупційні діяння (зловживання владою або службовим становищем) посадових осіб ДФС не надходило.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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