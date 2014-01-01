Податкові відрахування для підприємців
Буська ОДПІ нагадує, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року збільшено мінімальну заробітну плату, яка становить 3723 грн. на місяць, та прожитковий мінімум для працездатної особи - до 1762 гривень. Відповідно для підприємців, які перебувають на спрощеній та загальній системах оподаткування, збільшуються суми сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску.
Зокрема, починаючи з 2018 року для «спрощенців» І групи, для яких ставка єдиного податку встановлена в розмірі 10% розміру прожиткового мінімуму, сума податку становить 176,2 грн. на місяць, для ІІ групи, в яких ставка податку встановлена в розмірі 20 % від мінімальної заробітної плати – 744,6 грн.
Єдиний соціальний внесок фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати у розмірі не меншому за 819,06 грн. на місяць.
Щодо граничного строку сплати ЄCВ – з січня п.р. підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність зобов’язані сплачувати єдиний внесок, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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