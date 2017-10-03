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Платники єдиного податку 1 групи cплачують ЄСВ у сумі 819,06 грн.

nus.in.ua, 5 січня 2018, 15:38
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Платники єдиного податку 1 групи cплачують ЄСВ у сумі 819,06 грн.

З 1 січня 2018 року, платники єдиного внеску, віднесені до першої групи платників єдиного податку, сплачують єдиний внесок у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок. Такий порядок визначений Законом України від 03.10.2017 №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

Нагадуємо, розмір мінімальної заробітної плати встановлено Законом про Державний бюджет на 2018 рік, і складає у місячному розмірі 3 723 гривні. Тобто, з 1 січня фізичні особи - підприємці, у т.ч. платники першої групи єдиного податку платитимуть за себе не менше 819,06 грн. на місяць (3723 Х 22%).

Для представників бізнесу, що обрали спрощену систему оподаткування ставка та терміни перерахування ЄСВ (за себе) залишилися незмінні – щоквартально у розмірі 22 відсотки від суми нарахованого доходу, але не нижче як від мінімальної заробітної плати.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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