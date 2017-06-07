Оновлено Державний реєстр РРО
ДФС Українинаказом від 18.12.2017 №854 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Водночас втратив чинність наказ ДФС від 07.06.2017 р. №406.
Оновлений реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена, в кількості 160 моделей.
Окремо наводиться Перелік РРО, виключених з Держреєстру у 2016-2017 рр., експлуатація яких не дозволяється.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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