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Оновлено Державний реєстр РРО

nus.in.ua, 5 січня 2018, 15:42
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Оновлено Державний реєстр РРО

ДФС Українинаказом від 18.12.2017 №854 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій. Водночас втратив чинність наказ ДФС від 07.06.2017 р. №406.

Оновлений реєстр містить перелік РРО, дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена, в кількості 160 моделей.

Окремо наводиться Перелік РРО, виключених з Держреєстру у 2016-2017 рр., експлуатація яких не дозволяється.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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