З нового року декларуємо доходи по-новому

nus.in.ua, 5 грудня 2016, 15:46

Буська ОДПІ повідомляє, що наказом Мінфіну України від 15.09.2016 № внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.

Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року. Нова форма декларації про майновий стан і доходи вводиться в дію з 1 січня 2017 року.

Нагадуємо, щороку починаючи з 1 січня в Україні проводиться деклараційна кампанія. Декларація про майновий стан та доходи за попередній рік подається до місцевої податкової інспекції до 1 травня.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ