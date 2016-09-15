З нового року декларуємо доходи по-новому
Буська ОДПІ повідомляє, що наказом Мінфіну України від 15.09.2016 № внесено зміни до форми декларації про майновий стан і доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларації (зменшення кількості додатків з чотирьох до двох) та зміна порядку розрахунку податкових зобов’язань фізичних осіб-підприємців.
Наказ набуває чинності 31 грудня 2016 року. Нова форма декларації про майновий стан і доходи вводиться в дію з 1 січня 2017 року.
Нагадуємо, щороку починаючи з 1 січня в Україні проводиться деклараційна кампанія. Декларація про майновий стан та доходи за попередній рік подається до місцевої податкової інспекції до 1 травня.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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