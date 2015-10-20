Роз`яснення ДФС: допомога неприбутковій установі перевищує 4 %

nus.in.ua, 23 листопада 2017, 15:27

ДФС України листом від 09.11.2017 № 2573/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо відображення у декларації з податку на прибуток суми коштів, безоплатно перерахованих неприбутковим організаціям. Зокрема, фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток бухгалтерський фінансовий результат податкового (звітного) періоду підлягає коригуванню на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, яка перевищує 4 % значення показника об’єкта оподаткування, відображеного у рядку 04 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. № 467) за попередній звітний рік.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ