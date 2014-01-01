Як правильно визначити дохід «спрощенцям» розповіли у податковій

nus.in.ua, 14 березня 2017, 16:07

В Центрі обслуговування Золочівського відділення Буської ОДПІ відбувся семінар-практикум з підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування.

В ході заходу платникам розповіли про основні зміни, які внесені до Податкового кодексу в частині адміністрування єдиного податку та роз`яснено порядок визначення доходів, ведення обліку і складання звітності. Зокрема, доходом платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі. Також до суми доходувключається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Датою отримання доходу є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Розрахунки за відвантажені товари(надані послуги) мають здійснюватися виключно в готівковій та/або безготівковій формі.

Також звернуто увагу на умови переходу на спрощену систему оподаткування або відмови від її застосування, особливостях ведення книг обліку доходів та інш.

На завершення зустрічі платникам нагадали про дотримання вимог трудового законодавства та кампанію декларування доходів громадян.