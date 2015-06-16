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Нова форма звітності з транспортного податку

nus.in.ua, 8 вересня 2017, 12:50
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Нова форма звітності з транспортного податку

З 15 серпня поточного року набув чинності наказ Мінфіну України від 27.06.2017 №595, яким викладено в новій редакції податкову декларацію з транспортного податку. Зміни звітної форми зумовлені нововведеннями, які набрали чинності з 1 січня поточного року в частині визначення об’єкта оподаткування. Зокрема, при визначенні середньоринкової вартості автомобіля враховуватиметься не лише марка, модель, рік випуску та об’єм циліндрів двигуна, але й тип пального. Окрім того, уточнено зміст окремих граф та приміток форми.

Нагадуємо, що згідно з пп. 267.6.4 ПКУ таку декларацію подають лише юридичні особи. Вони самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Звертаємо увагу, що з 21 липня набув чинності наказ Мінфіну від 16.06.2017 № 583, яким внесені зміни до наказу від 16.06.2015 р. № 563 «Про затвердження форми відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку». Зокрема, форму відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку за місцем реєстрації об’єкта оподаткування (форма Л), викладено в новій редакції.

Вказана форма відомостей подається органами внутрішніх справ щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця до контролюючих органів для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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