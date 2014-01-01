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Для консультацій, звернень чи скарг - єдиний номер телефону фіскальної служби

nus.in.ua, 5 вересня 2017, 15:53
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Для консультацій, звернень чи скарг - єдиний номер телефону фіскальної служби

Отримати інформаційно-довідкові послуги, залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів фіскальної служби та інших питань можна звернувшись до Контакт-центру ДФС.

Відтепер для цього існує єдиний номер телефону 0-800-501-007, зателефонувавши за яким необхідно обрати відповідний напрямок у меню інтерактивного голосового автовідповідача:

0 - для отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для призначення субсидій;

1 - для отримання інформаційно-довідкових послуг;

2 - з питань щодо електронного цифрового підпису;

3 - для залишення усного звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

4 - для залишення інформації на сервіс «Пульс»;

5 - для залишення інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади»;

6 - для залишення повідомлення від працівників ДФС про порушення Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою ДФС;

7 - для отримання довідкової інформації».

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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