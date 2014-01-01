Для консультацій, звернень чи скарг - єдиний номер телефону фіскальної служби
Отримати інформаційно-довідкові послуги, залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів фіскальної служби та інших питань можна звернувшись до Контакт-центру ДФС.
Відтепер для цього існує єдиний номер телефону 0-800-501-007, зателефонувавши за яким необхідно обрати відповідний напрямок у меню інтерактивного голосового автовідповідача:
0 - для отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для призначення субсидій;
1 - для отримання інформаційно-довідкових послуг;
2 - з питань щодо електронного цифрового підпису;
3 - для залишення усного звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
4 - для залишення інформації на сервіс «Пульс»;
5 - для залишення інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади»;
6 - для залишення повідомлення від працівників ДФС про порушення Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою ДФС;
7 - для отримання довідкової інформації».
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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