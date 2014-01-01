Інформаційно-довідкові послуги ДФС — за новим номером телефону
Інформаційно-довідкові послуги ДФС — за новим номером телефону
Державна фіскальна служба України повідомляє, що з 20 липня поточного року буде змінено номер телефону для прийняття:
- інформації на сервіс «Пульс»;
- усних звернень громадян;
- інформації про особу, стосовно якої поводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади».
Отримати інформаційно-довідкові послуги, залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів ДФС та інших питань можна, зателефонувавши до Контакт-центру ДФС за номером 0800-501-007 та обравши відповідний напрям у меню інтерактивного голосового автовідповідача:
0 — для отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для призначення субсидій;
1 — для отримання інформаційно-довідкових послуг;
2 — з питань щодо електронного цифрового підпису;
3 — для залишення усного звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
4 — для залишення інформації на сервіс «Пульс»;
5 — для залишення інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади»;
6 — для залишення повідомлення від працівників ДФС про порушення Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою ДФС;
7 — для отримання довідкової інформації».
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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