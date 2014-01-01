nus.in.ua, 24 липня 2017, 16:15

Інформаційно-довідкові послуги ДФС — за новим номером телефону

Державна фіскальна служба України повідомляє, що з 20 липня поточного року буде змінено номер телефону для прийняття:

- інформації на сервіс «Пульс»;

- усних звернень громадян;

- інформації про особу, стосовно якої поводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади».

Отримати інформаційно-довідкові послуги, залишити інформацію щодо неправомірних дій та бездіяльності працівників органів ДФС та інших питань можна, зателефонувавши до Контакт-центру ДФС за номером 0800-501-007 та обравши відповідний напрям у меню інтерактивного голосового автовідповідача:

0 — для отримання інформації з питань стану обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для призначення субсидій;

1 — для отримання інформаційно-довідкових послуг;

2 — з питань щодо електронного цифрового підпису;

3 — для залишення усного звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

4 — для залишення інформації на сервіс «Пульс»;

5 — для залишення інформації про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон відповідно до Закону України «Про очищення влади»;

6 — для залишення повідомлення від працівників ДФС про порушення Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою ДФС;

7 — для отримання довідкової інформації».

Cектор організації роботи Буської ОДПІ