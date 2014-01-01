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У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок у податкових накладних застосовуються штрафні санкції

nus.in.ua, 17 серпня 2017, 16:41
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У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок у податкових накладних застосовуються штрафні санкції

Згідно з п. 120 прим. 1.3 ст. 120 прим. 1 Податкового кодексу України допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 ПКУ, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, - тягне за собою накладення на платника податку - продавця штрафу в розмірі 170 гривень та зобов’язання виправити такі помилки.

Отже, при виявлені контролюючим органом помилок допущенних продавцем товарів/послуг під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної, передбачених п. 201.1 ст. 201 ПКУ за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, нараховується штраф в розмірі 170 гривень за кожну податкову накладну.

Невиконання податкового повідомлення-рішення контролюючого органу з попередженням про необхідність виправлення платником податків - продавцем зазначених в абзаці першому п. 120 прим. 1.3 ст. 120 прим. 1 ПКУ помилок протягом 10 календарних днів, наступних за днем його отримання, тягне за собою накладення на такого платника податку штрафу у розмірах від 10 до 100 відсотків суми ПДВ, зазначеної в такій податковій накладній, залежно від кількості днів прострочки невиправлення помилок.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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