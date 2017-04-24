Декларацію акцизного податку за оновленою формою слід подати не пізніше 21 серпня

nus.in.ua, 15 серпня 2017, 10:42

Буська ОДПІ нагадує, що відповідно до Податкового кодексу України передбачено щомісячне декларування податкових зобов’язань з акцизного податку. Декларація за звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, подається платником щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, до контролюючого органу за місцем обліку такого платника.

Зміни до форми декларації акцизного податку, Порядку її заповнення та подання внесено наказом Мінфіну України від 24.04.2017 р. № 451 (далі — наказ №451), який набрав чинності з 06.06.2017 року.

Вперше декларацію за оновленою формою потрібно подавати за звітний період — липень п.р. не пізніше 21.08.2017року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ