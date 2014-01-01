Страхувальники Золочівщини сплатили 78 млн. гривень єдиного внеску

nus.in.ua, 15 серпня 2017, 10:39

У січні-липні цього року надходження єдиного соціального внеску склали 78092,6 тис.грн., зокрема у липні - 11996,7 тис.грн. Про це повідомив начальник Золочівськоговідділення Буської ОДПІ Роман Денис.

За словами керівника, у порівнянні з минулорічним показником надходження єдиного внеску зросли на 19108,4 тис. гривень. Серед основних чинників позитивної динаміки сплати єдиного внеску – зростання фонду оплати праці, результати заходів щодо легалізації найманих працівників, адже, як відомо, єдиний внесок сплачується з легальних доходів.

Посадовець нагадав, у зв’язку з підвищенням з 1 травня п.р. розміру прожиткового мінімуму (1684 грн. - для працездатних осіб), зросла максимальна величина доходу застрахованої особи, на яку нараховується єдиний внесок, яка становить 42 100 грн. (25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлений в місяці нарахування доходу). Без змін залишився розмір мінімального страхового внеску (704грн.) для платників єдиного податку 2 і 3 груп, самозайнятих осіб, ФОП на загальній системі оподаткування та 352 грн. для платників єдиного податку 1 групи.